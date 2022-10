La guilde des aventuriers Tome 2 : Le crépuscule des elfes

A Pierrefranche, la société est divisée en cinq guildes. Les Chevaliers, les Marchands, les Guérisseurs et les Mages ont bonne réputation. Mais cela fait désormais trois mois que Zed, Brock et Liza ont rejoint la dangereuse guilde des Aventuriers. Llethanyl, la cité des elfes, est tombée aux mains de la Liche. La monstrueuse créature et son armée de morts-vivants menacent désormais Pierrefranche. Sans plus attendre, les elfes et les Aventuriers organisent une expédition. Le feu magique de Zed pouvant vaincre la Liche, le voici embarqué dans la mission. Mais Liza et Brock, eux, ont interdiction de quitter Pierrefranche. Pour les Aventuriers, pas question d'abandonner leur ami... quitte à s'exposer à de très graves dangers.