Oracle de Noël. 50 cartes magiques pour s'émerveiller

Toute la magie de Noël dans un coffret ! Tous les parfums, les musiques, les lumières et les émotions de Noël ont été rassemblés pour créer un jeu unique, plein de chaleur et de joie. Cet oracle répond en douceur et avec bienveillance à vos questions. Il vous propose des solutions et vous accompagne sur votre chemin. Laissez-vous emporter par l'esprit de Noël et faites-vous confiance pour accueillir et utiliser les messages que vous recevrez. Composition du coffret : 50 cartes et un livret de 128 pages