L'école Hantée. Les Mystères de Bressy

Les Mystères de Bressy - L'école hantée A la recherche d'un nouveau lieu d'exploration, Constance, Marie et Willy passent les portes de la plus ancienne école de l'île, l'appareil photo au poing. Le bâtiment ravagé par les flammes plusieurs décennies auparavant et interdit d'accès, dévoile ses funèbres secrets et sème le trouble. Quelle est cette étrange silhouette fantomatique qui suit le trio ? Quels nouveaux dangers devront-ils affronter pour faire éclater la vérité au grand jour ? Cette série Urbex est la première de son genre. Entre préservation du patrimoine, fantastique et enquête, " Les Mystères de Bressy " vous emmène un peu plus loin dans l'art de l'exploration urbaine.