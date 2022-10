Saint Pierre Favre. Compagnon discret de saint Ignace

Premier prêtre de la Compagnie de Jésus et lun de ses trois fondateurs avec Ignace de Loyola et François-Xavier. Il donne les Exercices spirituels, réforme plusieurs couvents et monastères. Il avait une manière charmante de converser qui lui faisait gagner cÅurs et esprits. Il voyagea en Allemagne et en Espagne où il fonda de nombreuses congrégations.