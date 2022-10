Moments de liesse, réelle ou obligée, et de retours sur soi parfois amers, les anniversaires sont les moteurs de récits et contre-récits critiques qui, du XVIe siècle à nos jours, font l'histoire privée et collective, en pays germanophones comme ailleurs. L'anniversaire de naissance est une invention récente, le Moyen Age lui ayant préféré celui de la mort célébrée comme entrée dans la vraie vie, et les pays catholiques, qui continuaient à y voir un péché d'orgueil, la fête du saint patron. Si l'anniversaire (birthday, Geburtstag) représente aujourd'hui la première forme de civilité des enfants et le sacre de l'individu, il a longtemps été éclipsé par d'autres types d'anniversaires (anniversary, Gedenktag, Jahrestag), célébrant des personnages et des événements religieux ou publics. Ceux-ci portent en eux le germe de récits et de contre-récits critiques remplissant une fonction sociale et politique. Dans l'oscillation entre sphères privée et publique, les anniversaires scandent le rythme de la vie et apparaissent dans leur essentielle ambiguïté : généralement associés à la fête et à des émotions positives, ils peuvent aussi remémorer l'absence ou la perte. Temps de l'ego, les anniversaires sont des moments de retour sur soi, sur les aspirations, réalisations et échecs individuels. Ainsi s'inscrivent-ils toujours dans une démarche double, entre régression et progression. Pour leurs 50 ans, les Cahiers d'Etudes Germaniques proposent la première étude en France entièrement consacrée à ces thématiques dans les pays de langue allemande, du XVIe siècle à nos jours, et les déclinent selon une pluralité d'approches touchant aux études linguistiques, littéraires ou culturelles, aux champs de l'histoire, de l'anthropologie, de la philosophie et des arts.