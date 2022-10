Les recettes de Jérôme & Lucile. De la graine à l'assiette : cultiver et cuisiner ses légumes au fil des saisons

Les conseils maraîchers et 60 recettes saisonnières du couple star de L'Amour est dans le pré Jérôme et Lucile vous accompagnent sur le chemin d'une alimentation plus authentique, raisonnée et responsable. Que vous ayez un grand jardin, un tout petit bout de terrain, une terrasse ou un simple balcon, nous pouvons tous mettre la main à la terre et faire pousser nos légumes ! Bien sûr, l'idée n'est pas de nous rendre autosuffisant, mais de nous inviter à nous reconnecter à la nature et au rythme de saisons. Découvrez dans ce livre 22 fiches pratiques pour apprendre à semer, cultiver, récolter, cuisiner et conserver vos légumes, et 60 recettes familiales pour vous régaler avec ce que vous ferez pousser !