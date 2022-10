La forêt hyperconnectée

Un essai scientifique qui plonge au coeur des interactions de l'écosystème forestier du sol jusqu'aux cimes. Référence internationale sur les mécanismes symbiotiques entre les champignons et les arbres et véritable pionnier dans sa discipline, Francis Martin nous propose une immersion au coeur des mécanismes qui régissent les forêts de nos régions. Il explique les relations multiples et extraordinaires qu'entretiennent les différents organismes forestiers, à commencer par les arbres et les champignons sans oublier le sol, la litière, les animaux et les plantes. Une plongée dans le secret des interactions entre arbres et champignons au travers d'un texte écrit avec finesse et des photos et schémas/croquis documentaires pour expliquer en un coup d'oeil.