L'herbe est toujours plus verte chez sa jumelle Charlie sait que c'est risqué, mais elle n'a pas le choix : si elle veut sauver sa place de présentatrice dans l'émission culinaire pour laquelle elle a tant travaillé, elle va devoir appeler sa soeur jumelle, Cassy, en renfort. Car elle n'a toujours pas retrouvé le goût et, s'il l'apprend, Austin, son co-animateur fourbe et ambitieux, sautera sur l'occasion pour l'évincer. Justement, Cassy ne demande qu'à s'éloigner d'un ex un peu trop collant : si Charlie la remplace à la boulangerie familiale, elle saura le tenir à distance ! Et puis, c'est l'occasion rêvée de laisser sa petite ville au profit du glamour de Los Angeles... et de ses célibataires. Le compte à rebours jusqu'à Noël est lancé : les jumelles ont douze jours pour mettre de l'ordre dans la vie l'une de l'autre... sans se douter une seconde que l'amour peut bouleverser tous leurs plans. "Je me suis régalée avec cette romance de Noël où deux soeurs jumelles vont échanger leur vie quelques jours avant Noël (...). On va rire, on va sourire mais on sera aussi ému par cette belle intrigue et ces retournements de situations qui nous feront apprécier chacune des jumelles. " The Lovely Teacher Addictions A propos de l'autrice : Maggie Knox est le pseudonyme de deux autrices de romans féminins, Karma Brown et Marissa Stapley, qui vivent toutes les deux à Toronto. En parallèle de leurs carrières respectives, une complicité hors du commun leur donna un jour l'idée de se lancer à quatre mains dans l'écriture de comédies romantiques pleines d'émotions et de gourmandises... Cette année, on échange nos cadeaux... et nos vies ! est le tout premier fruit de cette belle collaboration.