Cuisiner le canard

- Des recettes inventives, simples à réaliser, goûteuses et savoureuses - Les sauces, les jus, les marinades, les accompagnements - Superbes photos de recettes et d'ambiances Qu'il soit colvert, pilet, sarcelle, etc. , la viande de canard sauvage est délicieuse, gouteuse. Elle est facile à trouver en saison et peu onéreuse. Il y a mille façons de l'accommoder pour une cuisine du quotidien autant que festive. Avec plus de 50 recettes de canard et leurs accompagnements, les auteurs nous proposent de découvrir de nouveaux plaisirs gourmands faits de recettes simples "cuisse de canard laqué à l'orange et au gingembre" , inventives "filet de canard teriyaki à l'ail et au piment" ou bistronomiques "civet de canard à la crème de morilles" . L'ambiance du livre est faite également de photos qui racontent la chasse, la convivialité, les paysages : un voyage au milieu des étangs. Ce retour de chasse nous entraine en cuisine pour y concocter un gibier plein de saveurs, d'ici ou d'ailleurs ; un véritable régal des yeux et du palais. 4ème volume de la collection "Cuisiner le gibier" après le sanglier, le chevreuil, le faisan, plébiscitée pour l'accessibilité de ses recettes et leur originalité.