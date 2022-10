Kapaemahu. Une légende hawaïenne

Un très bel album pour s'imprégner de la magie des légendes hawaïennes et tahitiennes et comprendre l'importance de cet héritage culturel ? En des temps reculés, quatre Tahitiens Mahu - à la fois hommes et femmes - traversent les océans pour rejoindre Hawaï et partager leurs dons de guérison avec les habitants de l'île. En témoignage de leur gratitude, ces derniers leur érigent quatre monuments de pierre que les visiteurs investissent de leurs pouvoirs avant de disparaître. Mais au fil du temps, les monuments sont délaissés et leur histoire oubliée... Ce n'est que bien plus tard que la légende est redécouverte et partagée afin de préserver les héritages culturels hawaïens. ? C'est dans cette démarche que Hinaleimoana Wong-Kalu, Dean Hamer et Joe Wilson réalisent le court-métrage Kapaemahu avant de l'adapter en ce magnifique album bilingue, écrit en anglais et en langue traditionnelle. Sous les traits d'une légende enchanteresse, cet ouvrage soulève la problématique de la disparition des traditions et de l'appauvrissement culturel qui en découle.