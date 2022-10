La Grande aventure du bitcoin et de la blockchain

#CollectionOctopus – Fin 2008, un génie anonyme invente le Bitcoin. En 2010, la 1re transaction a lieu : 2 pizzas pour 10 000 btc. En 2022, ils valent des millions de dollars ! Pourquoi cette monnaie hystérise les États et le débat public ?

Qui est Satoshi Nakamoto, inventeur du Bitcoin ? Comment fonctionne cette monnaie numérique indépendante des banques ? Comment investir ? Que sont Ethereum et les NFTs ? Quelles applications pour la blockchain ? Le dernier né de la collection de vulgarisation Octopus répond à toutes ces questions et décrypte la technologie blockchain sous-jacente au Bitcoin et aux crypto-monnaies.