Le devoir conjugal. On en est où après #metoo ?

On en est ou apres #metoo ? La vague féministe déferle sur les réseaux sociaux, explose dans le monde du travail et pousse de plus en plus de femmes dans les rues (manifestations, collages...). Mais qu'en est-il de l'intime ? Est-ce que les notions féministes réussissent réellement à pénétrer la solide bulle du couple ? Est-ce que nous parvenons, après #metoo, à construire autrement notre couple, notre sexualité, et à dissoudre la notion obsolète de devoir conjugal ? Ce terme de "devoir conjugal", entendu dans le sens commun comme l'idée de devoir à son partenaire des relations sexuelles régulières, a évolué au fil du temps et a recouvert différentes réalités (institution du mariage, rôle de la reproduction, légifération de la sexualité, moralisation de la sexualité...), et si ce terme semble aujourd'hui désuet, la sexualité contemporaine est pourtant porteuse de cet héritage. Après une contextualisation historique et juridique, l'autrice interroge le couple à travers de nouvelles réalités et celles héritées : sexualité, consentement, morale sexuelle, viol conjugal, charge sexuelle, mariage... Après #metoo, le devoir conjugal est-il toujours d'actualité ?