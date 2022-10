Ici l'univers. Voyage en astrophysique

Remontez le temps avec le prix Nobel Michel Mayor pour comprendre les secrets de l'univers ! La jeune chercheuse Céleste sauve le prix Nobel de physique Michel Mayor - découvreur de la première exoplanète - d'admirateurs envahissants. Ensemble, ils remontent le temps pour rencontrer les grands noms de la physique (Einstein, Newton...) et découvrir les principes qui gouvernent l'univers, des ondes gravitationnelles à la théorie de la relativité, en passant par les plus grandes des stars, les trous noirs. Conçu par une équipe de choc composée d'un illustrateur et d'un physicien pétris d'humour, Ici l'Univers explique simplement et en images les phénomènes physiques qui régissent notre vie. Aventures, gags et rencontres décoiffantes sont au rendez-vous, apportant une saveur nouvelle à la gravitation universelle et autres principes de la physique et de la cosmologie. Une bande dessinée accessible dès 14 ans, qui vulgarise avec beaucoup d'humour des concepts connus mais rarement compris.