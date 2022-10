Un beau livre sur l'exceptionnel retour de la crécerelle, le petit faucon des champs autrefois menacé. Une saga humaine et animale au coeur de nos campagnes, l'histoire vraie d'une victoire inspirante. Dans les campagnes d'Europe, la biodiversité s'érode en raison de l'agriculture intensive et de la destruction des milieux naturels. Heureusement, il y a aussi des histoires qui donnent de l'espoir et méritent d'être racontées. C'est le cas du faucon crécerelle, petit rapace caractéristique du milieu rural. Autrefois menacé jusqu'au point d'avoir presque disparu, cet oiseau est après 30 ans d'efforts et d'engagements, de retour. Le faucon de l'espoir est une ode à la campagne qui raconte son incroyable histoire par les splendides images inédites