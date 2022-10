365 messages de la roue chamanique. Un chemin initiatique au fil des saisons

Un message transmis chaque jour par les guides, animaux et éléments de la nature, pour un voyage initiatique nuit après nuit. Issue des nombreuses représentations du Cercle Sacré de la Vie, la Roue de Médecine symbolise pour les chamans la connexion absolue avec le cosmos. Telle une boussole intérieure, la Roue permet à chacun d'aligner ses dimensions physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Mais de quelle manière faire confiance à la nature pour amorcer cette transformation profonde ? Comment parvenir à ce lâcher-prise pour entrer en interaction avec les quatre éléments et communiquer avec l'invisible ? A travers ce livre, Sophie Del Val propose sur les 365 jours calendaires, un voyage au coeur de ce cercle de guérison. La Roue de Médecine chamanique se révèle être un fabuleux outil de connaissance de soi et offre l'accès à une nouvelle destinée à la fois personnelle et collective. Bonus audio : entrez dans chaque saison au son du tambour et d'un instrument surprise !