Manager avec les principes toltèques. Le guide pour mieux vivre et réussir en équipe

Les enseignements d'une sagesse ancestrale pour conjuguer performance et sérénité au travail. Notre société se transforme et nous sommes pris dans une tempête économique, sociale, environnementale, individuelle. Naviguer et diriger dans ce contexte complexe est un challenge, à la fois individuel et collectif, de chaque instant. Comment maintenir une base stable permettant aux équipes d'agir, de progresser et de réussir ? Développer une forme de paix et de sérénité et accroître la puissance et la créativité collectives est possible, en mettant en oeuvre des principes qui nous viennent d'une sagesse ancestrale : les principes des "Accords toltèques". Cette approche multimillénaire trouve tout à fait sa place dans notre monde contemporain ! Avec cette 3e édition qui se recentre sur les fondamentaux, les auteurs vous montrent pourquoi et comment cette démarche d'équipe facilite l'émergence d'une intelligence collective, au profit de tous. Leurs témoignages et leurs conseils pratiques vous donnent les clés pour explorer vous-même cette nouvelle voie et mener votre propre projet de mise en place au sein de votre équipe. Des podcasts, des vidéos et un test interactif complètent ce guide pratique.