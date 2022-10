Et si le sommeil était le dernier territoire préservé ? Alice Butterlin écrit de son point de vue de jeune femme asphyxiée par la réalité qui peu à peu se réfugie dans les heures défuntes : celles où notre corps s'endort et navigue entre rêve et réalité. On la suit d'un parc londonien envahi par les chauves-souris aux tours ancestrales du Paris gothique, d'une ville abandonnée aux rayons d'un supermarché remplis de produits périmés en passant par les pelouses impeccables d'une famille catholique américaine. Dans une langue riche et symboliste, Alice Butterlin décrit ses allers-retours entre réel et inconscient, obsessions pop et réflexions personnelles. Un portrait de femme qui se place dans la lignée d'une littérature aux accents fantastiques et ésotériques, nichée entre fiction et journal intime.