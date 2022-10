Les perce-neige s'éveillent sous les flocons

La nouvelle comédie de Noël de Sophie Jomain "Bienvenue au Refuge du Perce-neige ! Venez découvrir la magie de notre bergerie, en plein coeur du massif du Mont-Blanc". Liia Josserand et son père sont très fiers de ce refuge où les rennes évoluent en totale liberté. Les fins de mois sont difficiles, mais pour rien au monde ils n'abandonneraient leurs animaux, et encore moins sous la pression d'un chef étoilé que personne n'a jamais vu, qui voudrait les acheter pour leur viande. Qu'il aille voir ailleurs s'ils y sont, leurs animaux ne se mangent pas ! Mais à quelques semaines de Noël, le temps presse, et le cuisinier n'a pas dit son dernier mot. Il n'hésitera pas à s'infiltrer incognito au refuge pour en savoir plus et, qui sait, parvenir à convaincre cette étrange famille de lui vendre à bon prix un ou deux caribous. La guerre semble bel et bien déclarée, mais l'arrivée inattendue du célèbre Nicolas Claus pourrait bien changer la donne entre ces deux-là...