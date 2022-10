Petits meurtres à Endgame

Lily Armitage espérait ne jamais devoir retourner à Endgame, le domaine familial où sa mère est décédée vingt-et-un ans plus tôt. Mais lorsque sa tante l'invite au traditionnel jeu de piste de Noël, la curiosité est plus forte qu'elle. Car cette année, l'enjeu est de taille : non seulement le gagnant héritera du domaine, mais les indices révéleront enfin la vérité sur la mort de sa mère. Alors que le réveillon de Noël approche, la tension monte entre les cousins. Tous ont leurs raisons de vouloir gagner, et certains n'ont pas l'intention de jouer franc-jeu. Et quand une tempête de neige les force à rester confinés dans le manoir, les retrouvailles familiales prennent une tournure funeste... Bien décidée à connaître le fin mot de l'histoire, Lily comprend vite que le domaine renferme de sombres secrets, et qu'elle risque sa vie dans ce jeu dangereux...