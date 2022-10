Comfort food... saine et bio. Recettes pour se faire plaisir

Découvrez la comfort food selon Clea et Clémence ! La comfort food, vous connaissez ? Vous savez, cette cuisine réconfortante, un peu régressive, que l'on s'autorise durant les mois de frimas... Bons petits plats consistants, veloutés onctueux, boissons chaudes... et bien sûr, gâteaux gourmands ! Clea et Clémence Catz ont associé leurs talents pour nous proposer une comfort food végétarienne, délicieuse et saine, sans trop de sucres ni de graisses. L'hiver prochain sera comfortable ou ne sera pas !