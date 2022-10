Le guide Terre vivante de la parentalité au naturel. Prendre soin de bébé, de 0 à 3 ans

Le livre idéal pour tous les futurs parents, à offrir ou à se faire offrir. Un guide de la grossesse et de la parentalité très complet, centré sur une approche naturelle, économique et écologique. Avec tous les conseils pratiques de l'avant-conception jusqu'aux 3 ans de l'enfant, pour vivre sereinement cette période de grands questionnements mais aussi et surtout d'immense bonheur !