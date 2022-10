Dôgen et la poésie. Traduction du recueil de waka : Sansho-Dôei

Maître Dôgen, fondateur de l'école Sôtô du zen japonais et auteur du Shôbôgenzô, était également un moine-poète dont le talent s'exprime dans le recueil de waka – " chant du pays de Wa, le Japon " - intitulé Sanshô-Dôei, littéralement " Louange de la Voie au Faîte du Pin parasol ". Dans cette oeuvre, Dôgen exprime une autre facette de sa personnalité, son jardin secret, où se ressent une sensibilité proprement japonaise et l'influence de la religion traditionnelle du Shintô. Cet ouvrage de référence présente une traduction complète et commentée de l‘ensemble de ces poèmes ainsi qu'une introduction sur les liens entre le zen et la poésie. Une étude stylistique éclairante donne accès à une compréhension plus fine de cet univers poétique. Yoko Orimo est la traductrice de l'oeuvre majeure de Dôgen, le Shôbôgenzô, (édition intégrale bilingue en 2019) pour laquelle elle a reçu une médaille de l'Académie des Belles-Lettres en 2020, ainsi que le prix spécial de la traduction de la Fondation Konishi en 2021. Elle est également l'auteure de Comme la lune au milieu de l'eau, préfacé par Christian Bobin.