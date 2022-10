Vaincre le terrorisme djihadiste . Comprendre l'asymétrie

Que veulent et disent les terroristes Il y a trente ans (soit avant la première guerre en Irak), environ 500 attentats faisaient 350 morts par an. Aujourd'hui, après d'interminables guerres contre le terrorisme, le nombre d'attentats a été multiplié par 30 et le nombre de victimes par 100. Partout où nos forces sont engagées, le terrorisme se développe : soit nous déchaînons des rivalités communautaires (comme en Libye et dans le Sahel), soit nous cherchons à renverser des gouvernements (comme en Syrie ou en Irak) soit nous générons des mouvements de résistance (comme dans le Salel et en Afghanistan). En se basant sur les textes originaux des stratèges du terrorisme djihadiste, sur les analyses après action établies par l'Etat Islamique lui-même après les attentats en France, en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, le livre examine la problématique du terrorisme et du djihadisme afin d'en expliquer les mécanismes, d'en extraire des stratégies d'action et de vaincre ce fléau.