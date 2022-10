Chaque seconde est une vie

Cultivez la pleine conscience à travers bienveillance et méditation A chaque seconde toutes sortes de sensations, de pensées et d'émotions peuvent nous traverser. Nous pouvons éprouver de la joie, du plaisir, de la peur ou du désespoir. Et si nous sommes attentifs, présents, vigilants, nous réalisons que chaque instant est neuf, unique et irremplaçable. Chaque instant est un véritable trésor car il contient une grande part de mystère et d'incertitude. Il contient tous les possibles, toutes les opportunités, tous les potentiels. Si nous le souhaitons, nous pouvons à chaque instant décider de changer, d'évoluer, de nous transformer en profondeur. A chaque seconde nous pouvons créer une nouvelle réalité, une nouvelle vie. Soyons conscient que chaque seconde est peut-être la dernière, mais aussi le début d'une nouvelle vie. Petit livre bijou en couleurs composé d'une centaine de méditations accompagnées de photos zen en exclusivité.