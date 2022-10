Loïc. Rapide & Facile

Le premier livre de 'fou de cuisine' Loïc, publié précédemment sous le titre Loïc the Rookie Cook avec une nouvelle couverture. Découvrez 50 recettes rock-'n-roll de Loïc Van Impe. Des petits plats exquis, ultrarapides et pour trois fois rien. La cuisine n'est jamais une corvée avec les recettes de Loïc On connaît le cuisinier Loïc Van Impe de son programme Fou de Cuisine sur RTL. Dans ce premier livre de Loïc, publié précédemment sous le titre Loïc the Rookie Cook, il propose des préparations simplissimes à sa façon. Découvrons comment partir d'une liste de courses ultracourte pour présenter comme par magie des plats réconfortants en un temps record et sans complications. Goûtez donc les quesadillas au poulet ou des boulettes aux pâtes et savourez le cheeseburger au lard ou la pizza à la poêle faite maison.