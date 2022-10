Entretiens avec un astronaute. 100 questions sur la Terre, l'espace et notre avenir

Jean-François Clervoy, astronaute de l'Esa, grand communiquant féru de sciences et de technologies, nous livre ici un témoignage lucide et passionnant sur ses missions, la Terre, l'espace et l'avenir de l'humanité. Notre époque est caractérisée par des questions fondamentales dont l'urgence est parfois prégnante comme l'avenir du climat et de la planète, l'épuisement des ressources, la surconsommation, l'impact croissant du numérique sur nos vies, le risque d'un recul de la science... D'autres questions fondamentales, parfois intriquées aux précédentes, sont aussi très médiatisées depuis les progrès récents de l'astrophysique et l'exploration du cosmos : l'avenir de l'homme dans le système solaire, le déplacement de l'humanité vers les étoiles, la possible unicité de la Terre et l'existence de la vie ailleurs dans l'Univers. Après une première partie consacrée à la conquête spatiale, au métier quotidien d'astronaute, et au témoignage de son vécu dans l'espace, Jean-François Clervoy, qui a effectué trois missions en orbite terrestre, nous livre ses réflexions sur ces débats contemporains à la lumière de son expérience privilégiée. Comment protéger la planète ? Comment évoluer vers l'âge de la responsabilité ? Y a-t-il des raisons de rester optimiste ? Et si l'espace pouvait nous aider à résoudre certaines problématiques terrestres ? L'avenir de l'humanité pourrait-elle se jouer dans l'espace ? Sommaire : Première partie : L'expérience spatiale Devenir astronaute - La conquête spatiale - La vie quotidienne à bord d'un vaisseau - depuis l'espace : L'Overview effect et la vision du Cosmos - Revenir sur Terre : Comment vit-on après être allé dans l'espace ? Seconde partie : Réflexion d'un astronaute sur des questions contemporaines La place de la science, d'internet et des réseaux sociaux - L'évolution du climat et l'avenir de la planète - L'évolution et l'avenir de l'humanité - L'avenir est-il dans l'espace ? - Le tourisme spatial - Voyager vers les étoiles : un mythe ou une réalité du futur ? - Sommes-nous seuls dans l'Univers ? - Le sens de l'Homme dans l'Univers