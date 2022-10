Le bruit de l'absence

L'inoubliable voyage initiatique d'une jeune femme en quête d'elle-même Si après sa fausse couche, Hortense a poussé la porte d'une chamane énergéticienne, c'est un peu par hasard et beaucoup par désespoir : rien dans son esprit cartésien ne la prédispose à accepter ce genre d'explication farfelue. Et pourtant, les paroles de la chamane ne l'étonne pas autant qu'elles le devraient. Un problème de lignée maternelle, dans la famille, c'est sûr qu'il y en a un. Alors malgré elle, Hortense se surprend à pratiquer avec de plus en plus d'assiduité les exercices donnés par cette femme à la présence apaisante et qui semble détenir toutes les réponses à ses plus grandes questions.