La fin des Diplomates

Face au changement d'époque et aux guerres (Ukraine) Le temps des diplomates appartient -il au passé ? Bien loin des anecdotes d'un ambassadeur Alain Rouquié s'interroge sur l'évolution et les transformations annoncées de l'appareil diplomatique . Apres la guerre froide on a cru que la mondialisation économique allait rendre caduc les conflits entre Etats . Il n'en est rien comme le demontre l'invasion de l'Ukraine par la Russie .