La poésie est mon tableau

Au fil des pages de ce recueil tendre et sincère, Isabelle Oggero dépose avec délicatesse des moments de sa vie. Des instants de grâce, des rencontres bouleversantes et des présences douces autour d'elle. Elle montre, simplement, que la beauté du monde se situe sous notre nez... si l'on prend le temps de l'observer avec l'oeil du poète et de l'écouter chanter.