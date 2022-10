Petter Paulosky passait des vacances paradisiaques à Varadero en compagnie de sa Cubaine adorée jusqu'à ce qu'on lui intime l'ordre d'écourter son séjour. Un attentat a été commis dans le Grand-Nord du Québec et la présence du meilleur agent du Service canadien du renseignement de sécurité est requise. Entre les éléments qui se déchaînent et retardent son arrivée sur place et la présence d'un ours polaire dans les parages de la scène de crime, tout concourt à rendre l'enquête encore plus complexe. Aguerri aux situations de crise, Paulosky va pourtant devoir affronter des vérités incendiaires. Polar venu du froid, " Terreur dans le Pingaluit " fait frissonner l'échine du lecteur. Et si cet incompréhensible attentat cachait une menace pour le sort de l'humanité entière ?