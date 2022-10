Le shintô, une célébration de la vie. Vers une écologie spirituelle

Le Shintô, la religion ancestrale du Japon, perçoit le divin dans les forêts et les montagnes enneigées, dans les rochers et les torrents, mais également dans les jardins urbains et les brins d'herbes qui poussent entre les pavés des cités. C'est un chemin spirituel paisible mais puissant et persistant, qui reconnecte l'humanité avec la "Grande Nature" et affirme tous les aspects de la vie. Structuré autour de la purification rituelle, le shinto ne contient aucun concept de péché. Il révère les ancêtres, mais ne s'intéresse guère à la vie après la mort, nous demandant de vivre dans (et d'améliorer) le présent. Cet ouvrage nous fait découvrir cette voie autochtone ininterrompue, qui s'étend à présent au-delà de son pays d'origine, le Japon. En nous familiarisant avec les notions centrales du Shintô - la reconnaissance intuitive de la force vitale animant tous les êtres vivants, la manière de s'y relier, la compréhension des processus de continuité et d'adaptation - il propose véritablement une célébration de la vie. Le shintô est une religion qui affirme la vie, embrasse la tradition et l'innovation est nous aide à nous reconnecter avec la nature. C'est un chemin spirituel pour notre temps.