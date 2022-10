Immunisé Contre Le Cancer. Histoires sur la science, les gens et l’imagination

Histoires qui brisent les tabous sur le cancer. La science du cancer et l'immunothérapie dans un langage accessible. Dessins de Kristien Aertssen, Nathalie Carpentier, B. Carrot, Fien Cools et Eva Mouton Comment échanger sur le cancer, raconter la maladie et la mettre en images. Ces dernières années, la science a fait beaucoup de progrès dans la lutte contre le cancer, notamment grâce à l'immunothérapie. Cependant, la maladie reste un sujet tabou. Tessa Kerre, professeure et docteure, veut briser ce tabou par une narration pleine d'espoir, sans être pourtant trop idyllique. Elle s'y prend de plusieurs manières : elle explique la science du cancer, le système immunitaire et l'immunothérapie avec des mots du langage courant - à l'aide de témoignages de personnes atteintes du cancer, d'histoires racontées par les proches du patient et les soignants - et avec de magnifiques dessins de Nathalie Carpentier, Kristien Aertssen, B. Caroot entre autres. Dans cet ouvrage, Tessa Kerre veut libérer la parole face à la maladie, atténuer la peur et la solitude, montrer la douleur et la tristesse, mais aussi la beauté. Elle veut également aider à regarder l'avenir avec espoir, afin que le cancer ne fasse plus peur.