Je renforce mon immunité au naturel

64 outils et réflexes pour soutenir, stimuler, développer, tempérer, équilibrer le système immunitaire Tout ce qu'il faut savoir sur l'immunité et comment l'aider : quels sont les signes d'une immunité trop faible ? Comment équilibrer son immunité ? Maladies auto-immunes ou maladies inflammatoires ? ... Les meilleurs aliments et solutions naturelles : les plantes spéciales immunité, les huiles essentielles anti-infectieuses, l'assiette super-immunitor, massages, automassages et réflexologie, yoga, méditation, autohypnose... Mon programme spécial immunité en 4 semaines : alimentation, aromathérapie, tisanes...