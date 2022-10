La magie des épices. Santé, beauté, maison, jardin : les superpouvoirs des épices au quotidien

Santé, beauté, maison, jardin : les superpouvoirs des épices au quotidien Les épices ne sont pas que des ingrédients de cuisine indispensables ! Santé, beauté, maison, jardin : elles s'invitent dans tous les domaines de notre quotidien pour nous rendre 1001 services. Elles permettent de mieux digérer, aident à lutter contre la fatigue ou à prévenir le rhume, soulagent les rages de dents et les yeux irrités, favorisent la sécrétion de lait chez les jeunes mamans, combattent les nausées et le mal des transports... Vous pouvez même compter sur elles pour venir à bout de vos petites fringales, pimenter votre vie sexuelle ou vous redonner le sourire en cas de coup de blues. Les épices sont aussi de précieux remèdes beauté : masques, gommages, bains, soins pour les cheveux, bains de pieds... Leur promesse : une peau toute douce, un teint éclatant et des cheveux revigorés ! Encore plus étonnant, elles sont également utiles dans la maison et au jardin. Saviez-vous par exemple que la moutarde et la cannelle permettaient de tenir à l'écart les chats et les chiens inopportuns, que le piment était radical pour éliminer les pucerons et les chenilles ou que les mites détestaient l'odeur des clous de girofle ? Dans ce livre, découvrez toutes les astuces pour utiliser les épices au quotidien !