Tatoueuses. Ces femmes qui font bouger les lignes du tattoo en France

A travers cet ouvrage porté par une réflexion sur le métier et enrichi de conversation avec des tatoueuses, l'autrice nous offre une plongée dans la profession de tatoueur au féminin, cassant alors le cliché de la virilité de cet art ancestral. Parce que jusqu'à présent, seuls les hommes, tatoués et tatoueurs, ont pris la parole, il est important de montrer les changements qui s'opèrent dans la profession et de mettre en avant la forte présence féminine. Grâce aux entretiens avec les tatoueuses, nous découvrirons : les évolutions du métier et la féminisation de celui-ci, la présence du sexisme, la pratique personnelle, les influences, l'apprentissage, etc. , mais aussi, de nombreux conseils aux tatouées et futures tatouées (comment choisir sa/son tatoueur/tatoueuse, comment recouvrir une cicatrice...). 10 tatoueuses s'entretiennent avec l'autrice tout au long de l'ouvrage : Eva Edelstein (70 k), Alexia Yumcha (14k), Dodie (123 k), Emy Wald (40k), Laura Satana(16k), L'Andro Gynette (44k), Léa Le Faucon (60k), Léa Nahon (65k), Blum (256k), Poly (71k). Une sélection hétéroclite tant par les profils que les influences artistiques.