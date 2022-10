Le passager

Quand un passager clandestin, la sclérose en plaques, embarque dans le corps d'Alex : entre douleurs, doutes, désespoir, force et résilience, une formidable leçon de vie ! Alex est une jeune femme de 27 ans, tout à fait heureuse et sans histoires. Un jour, elle commence à ressentir des symptômes étranges (paresthésie dans le bras droit, puis dans le ventre), mais elle n'y prête guère attention. Pourtant, les symptômes se font toujours plus présents et de nouvelles drôles de sensations viennent s'ajouter à la liste. Après des nuits d'angoisses et de doutes, le verdict tombe : c'est une sclérose en plaques. Ce passager a embarqué clandestinement dans son corps et elle va devoir faire avec. Suivez Alex dans son combat contre la SEP, du diagnostic à l'acceptation, en passant par ses grossesses, l'épée de Damoclès des poussées, les poussées elles-mêmes, les espoirs de traitement, etc. Une formidable leçon de vie sur l'acceptation de la maladie et la résilience ; une histoire universelle, tout à la fois instructive, drôle, émouvante et pleine d'espoir !