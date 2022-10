Secrets de famille, femmes fortes et fragiles à la fois, profondeur et espoir... tout y est ! Anna, journaliste et jeune maman, doit faire face, depuis l'arrivée de sa fille Salomé, à de pénibles insomnies et de terribles angoisses matinales. Alors qu'elle décide de se tourner vers des méthodes alternatives, elle réalise que la naissance de son enfant a réveillé en elle une mémoire qui ne lui appartient pas : un non-dit, un souvenir enfoui par quelques ancêtres, reçu en héritage. Se heurtant au silence des siens, elle n'hésitera pas à se lancer dans une investigation peu commune, teintée de chamanisme, de mémoire cellulaire ou encore de psychogénéalogie. Poussée par la curiosité, Anna n'aura de cesse de chercher la vérité sans se douter que, parfois, un secret peut en cacher un autre... Entre passé et présent, Céline Colle nous régale une nouvelle fois d'une immersion au coeur des sentiments, tourments et questionnements qui façonnent nos vies.