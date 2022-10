Le fabuleux carnet des coeurs perdus

Lauréat(e) du Prix du roman Bien-Etre 2022. " Si vous avez trouvé ce carnet, que tout va bien dans votre vie et que vous vous sentez heureux. se, merci de le reposer là où vous l'avez trouvé ! En revanche, si votre vie ne vous satisfait pas pleinement, que vous désirez changer les choses, et que vous êtes prêt. e à vous lancer dans une aventure dont vous ressortirez meilleur. e et plus fort. e, vous pouvez alors vous rendre aux pages suivantes". C'est sur ces mots intrigants, que tombe Madolane, après avoir trouvé un carnet dans le tram. Elle qui pensait obtenir les coordonnées de son propriétaire, la voilà face à trois évidences : son couple bat de l'aile, sa relation au travail n'est pas saine et... elle n'a rien à perdre. Elle accueille ce " hasard " de la vie... et la sienne va changer.