Mon manuel d'acupression. Apaisez et soulagez avec vos mains

Les bienfaits des points qui guérissent : appuyez, ça fait du bien ! L'acupression est une technique de soin ancestrale, non médicamenteuse, qui convient à toute la famille. Elle consiste à stimuler des points précis par la pression pour soulager la douleur et relancer l'énergie, soutenant ainsi les facultés d'autoguérison. Facile à pratiquer, rapide et efficace, vous n'avez pas besoin d'appareil compliqué, vos doigts ou un crayon à pointe arrondie feront parfaitement l'affaire. Le champ d'action de l'acupression est très large : affections cutanées, troubles nerveux, douleurs articulaires et musculaires, problèmes digestifs, migraines et maux de tête, troubles circulatoires, problèmes respiratoires et ORL, allergies, etc. Classé par ordre alphabétique des affections, ce guide pratique permet de soulager une centaine de maux du quotidien. Pour chacun d'eux, les points à stimuler et leur emplacement sont clairement indiqués, grâce aux 400 ? dessins qui permettent de les localiser précisément en un coup d'oeil. En bonus : les huiles essentielles à utiliser pour renforcer les effets de l'acupression.