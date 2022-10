Vivons-nous en pleine science-fiction ? L'influence de la SF sur la science et la pop culture - De la guerre des mondes à Black mirror

Mark Brake analyse avec brio l'influence de la science fiction sur la science et sur notre monde et notre vision de l'avenir, de Star Trek à Interstellar, de la Guerre des mondes à Black mirror. Révolution des robots, multivers, navettes spatiales, mutants, cyborgs... la science-fiction est largement entrée dans notre quotidien : l'avenir imaginé dans le passé est devenu notre présent. De Ready Player One à Transformers, en passant par les X-Men, Blade Runner, Star Trek ou Interstellar, ce livre propose une histoire décapante de la science-fiction et illustre les façons dont elle modèle notre vision du monde et comment, au bout du compte - au bout des contes -, elle influence la science elle-même ! Avec verve et humour, Mark Brake répond ainsi à quelques questions fondamentales : L'espace est-il peuplé d'extraterrestres ? Existe-t-il des mondes parallèles ? Sera-t-il jamais possible de voyager dans le temps ? Notre société fonce-t-elle vers le chaos ? Quand pourrons-nous enfin parader dans des voitures volantes ? Si vous trouvez que notre monde commence à ressembler de plus en plus à un épisode de Black Mirror, ce livre est fait pour vous !