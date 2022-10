Les plus beaux trains de France

Plus de 40 échappées ferroviaires qui vous transportent sur les "petites" lignes ferroviaires à travers la France et ses plus beaux sites naturels ou historiques. La France compte 1 200 km de voies ferrées destinées à un usage touristique. Si le TGV nous conduit à l'autre bout du pays en quelques heures, il existe aussi des trains d'une autre époque - A vapeur ou à crémaillère - qui sillonnent les coins reculés de nos régions. Ces trains animés, le plus souvent, par des passionnés empruntent des chemins escarpés, des lignes pittoresques en bord de mer, en montagne ou à travers champs : le chemin de fer de la baie de Somme, le Tramway du Mont-Blanc, le Train du Montenvers, Le Chemin de fer de la Vendée, le Train Jaune, le Chemin de fer de la Corse, le train de la Rhune, le train d'Artouste...