Kami et Torii. Esprits, fantômes et sagesse du Japon

Un voyage fascinant au coeur de la culture et des traditions ancestrales du Japon : esprits, âmes, fantômes, sagesse et honneur de samouraï. Huit textes de Lafcadio Hearn illustrés par les plus grands maîtres de l'estampe. Lafcadio Hearn nous convie à la découverte du Japon de l'ère Meiji, de sa spiritualité et de ses croyances : esprits, âmes, fantômes, sagesse et honneur de samouraï au fil de ses premières expériences de vie dans l'archipel jusqu'à son imprégnation totale de ce nouvel univers et de ses traditions. Kami et Torii, Esprits, fantômes et sagesses du Japon regroupe huit textes rédigés lors de ses pérégrinations japonaises, illustrés par les plus grands maîtres de l'estampe.