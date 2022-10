La France du Diable

Partez à la découverte de 250 lieux maudits Promenez-vous sur les traces du Malin... Marc Lemonier propose un guide riche et complet sur les traces du Diable pour tous les amateurs de petites et grandes histoires. La France est le lieu favori du Diable. Il s'y sent partout chez lui que ce soit dans les douves des châteaux, dans les montagnes ou encore dans les nombreux édifices qui peuplent la France. De capitales régionales aux grandes villes d'art et d'Histoire, Marc Lemonnier vous propose un tour de France des plus machiavélique !