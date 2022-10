Transfuge N°161 : Ruben Östlund - octobre 2022

C'est le réalisateur Ruben Östlund y est à l'honneur. Palme d'or à Cannes en juin dernier pour Sans filtre en salle le 28 septembre 2022 (son précédent film, The Square avait déjà reçu la palme...), il livre un grand entretien de 10 pages. La deuxième actualité importante de ce numéro est la première édition de Paris + par Art Basel (ancienne FIAC). Le mois d'octobre est rythmé par les grandes foires d'art en France et ailleurs. A Paris, cette édition est très attendue, ainsi que l'Asia Now Art Fair, le Salon de Montrouge etc. Un dossier de 6/8 pages met en avant Paris + avec des interviews de galeristes et coups de coeur de la rédaction. Enfin, le grand artiste américain Jim Dine (contemporain de Warhol et Hockney, exposé au MOMA) est bientôt exposé à la galerie Templon, sera la personnalité du grand entretien Art de ce numéro.