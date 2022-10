Le piège du métier-passion

Un récit qui déconstruit le mythe du métier-passion et qui vient interroger la place qu'occupe aujourd'hui le travail dans nos vies. Anne-Claire est diplômée d'une grande école de journalisme et vient d'obtenir un contrat dans une grande rédaction : le rêve non ? Pourtant, la jeune femme est vite désillusionnée, malgré son engagement sans faille, pas de cdi à l'horizon, obligation de cumuler les employeurs et de vivre comme une éternelle étudiante. L'auteure nous embarque dans ses six premières années sur le marché du travail jusqu'à sa décision de se reconvertir. Elle questionne la place qu'occupe le travail dans nos vies, comment le système tire sur la corde de la passion pour faire accepter des conditions de plus en plus difficiles : la quête de sens remplace la juste rétribution, l'hyper-concurrence, le dévouement sans limite...