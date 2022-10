La peur de Loup

Une histoire poétique qui brise les clichés sur cet animal romanesque. Un jeune loup vit en forêt avec ses parents. Ses frères et soeurs ayant déjà tous quitté la tribu, il sait qu'il devrait songer à prendre son indépendance. Mais ce n'est pas une tâche facile quand le monde extérieur nous paraît si effrayant. Fatigué des reproches de ses parents, le jeune loup se retranche au fin fond de la forêt. Là, il y rencontre Ours et Hibou. Grâce à leurs paroles rassurantes, Loup parvient peu à peu à prendre confiance...