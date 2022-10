La Malentendue

Un roman fort, qui aborde la question des violences conjugales dans un style maîtrisé, élégant, au travers de personnages finement construits. Une brillante avocate s'apprête à plaider. Elle sait ce qu'elle a à faire, à dire, pour convaincre les jurés et la Cour. Sa voix ne tremble pas, elle sait jouer avec les mots et les silences. Elle est à sa place. Une patiente est allongée sur un lit d'hôpital. Multiples fractures, côtes fêlées, coupures sur le cuir chevelu. Sous morphine, elle est incapable de se rappeler ce qui lui est arrivé. Son mari prétend qu'elle est tombée sur une table basse. Ces deux portraits sont celui d'une même femme, Cécilia. Prise dans la spirale infernale de la violence conjugale, oscillant entre déni, peur et détresse, elle cherche malgré tout à se sortir de l'emprise psychologique qu'exerce sur elle son mari. Et c'est peut-être l'inconnue croisée dans un café, qui l'écoute alors que la police ne l'a pas fait, ou le nouveau client qu'elle doit défendre, qui l'y aideront.