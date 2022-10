100 plaisirs et emmerdes quand on aime le foot

Remettre les pieds au stade avec les 50 plaisirs et 50 emmerdes du supporter ! Voici un (magnifique) recueil de listes écrit par des passionnés de listes et de football, pour celles et ceux qui vivent le foot au quotidien, pour le meilleur et pour le pire, et pour celles et ceux qui le subissent aussi... ! Ce livre, c'est retrouver les moments clefs qui font de toi un supporter du ballon rond, les moments de partage, de joies incontrôlables, les signes qui prouvent que le foot a pris une très (trop) grosse importance dans ta vie. C'est comprendre aussi la sensation de légèreté après une victoire attendue, repenser avec nostalgie au souvenir d'un grand match où on était présent dans le stade, être impatient de reprendre là on avait laissé la discussion animée entre potes pour savoir qui de Platini ou Zidane devrait finir n° 1 (tout en sachant que c'est Zidane)... Mais pas que. C'est aussi souffrir, regretter cette invitation à un mariage un soir de grand match, rager devant une défaite de plus, subir les foudres d'un pote supporter d'un club qui gagne, avoir un enfant qui n'aime pas le foot... A travers ce livre, retrouvez 50 plaisirs et 50 emmerdes, sous forme de listes pour ne jamais oublier le kiffe d'être supporter de foot.