La vie secrète des poissons

Découvrez l'étonnante vérité sur nos cousins aquatiques : comment ils pensent et ce qu'ils savent, leurs comportements uniques, et les nombreuses choses que nous avons en commun. Il existe près de 33 000 espèces de poissons. C'est plus que toutes les espèces de mammifères, d'oiseaux, d'amphibiens et de reptiles additionnées, faisant des poissons les vertébrés les plus nombreux de notre planète. Les eaux du monde entier en regorgent, mais que savons-nous vraiment à leur sujet ? Dans ce livre, regroupé en chapitres thématiques - les géants dangereux et mortels, les géants inhabituels, les mini merveilles et bien d'autres -, le biologiste Doug Mackay-Hope, dans une étude perspicace et démystifiante, décrit les vies secrètes de 50 de nos cousins sous-marins les plus intéressants. Découvrez le poisson-globe à taches blanches, dont les épines cachent une toxine mortelle, ou la raie de la rivière Ocellate, dans les rivières d'Amérique du Sud qui peut tuer d'une simple pression de son dard. Rencontrez l'hippocampe pygmée de Bargibant, qui ne mesure que 2 cm de long, ainsi que l'énorme requin baleine, qui atteint environ 13 m. Laissez-vous fasciner par les étranges créatures des abysses, comme le poisson à nez d'éléphant de Peter ou le baliste kaléidoscope de Picasso. Ce livre est un guide complet sur les modes de vie des poissons, comment ils chassent et échappent aux prédateurs avec des cartes montrant où ils peuvent être trouvés dans le monde.