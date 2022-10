Sauvage !. Cuisiner dans la nature

- Une cuisine originale et authentique pour des plats mémorables - Une invitation à vous lancer dans des recettes très abordables - Un livre cadeau et une invitation au voyage L'aventure commence au bout du jardin. Qui n'a pas rêvé de cuisiner en plein air, au feu de bois, l'espace d'une journée ou pour un week-end entier, en toutes saisons ? "Sauvage ! " est une invitation à découvrir une cuisine simple, gouteuse avec peu d'ingrédients (mais des bons) et beaucoup d'authenticité. Fumage, braisage, grillades, cuissons longues en marmite, à l'étouffé sous la cendre ou à la broche, voici plus de 70 recettes inventives, généreuses et festives de l'apéro au dessert. Dans une ambiance conviviale, les auteurs vous invitent à partager de bons moments autour du feu et à vous lancer dans des plats que vous ne serez pas près d'oublier : tartinade de foies de volailles et chanterelles, agneau en feuilles de chou sous la terre, seiche grillée aux fraises, asperges grillées à l'orange et aux noisettes, pêches grillées et pain perdu, etc. Attention, c'est bon !